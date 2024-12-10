Ülkede Esad rejiminin çöküşü kutlanırken, İsrail ve bölgedeki terör örgütü PKK/YPG durumu fırsata çevirdi.

İsrail, hava savunma sistemlerini ve kimyasal silah üretme kapasitesini yok etmek için pazar gününden beri Suriye’yi ağır bir bombardıman altına aldı.

Bu hava bombardımanlarının yanı sıra İsrail ordusu karadan da, Golan tepelerinin Suriye tarafında kalan tampon bölge ile bunun ötesine de girdi.

Bir yandan İsrail ilerleyişini sürdürürken, öte yandan terör örgütü de Esad rejiminden kalan silah ve mühimmatları gasbetti.

Kamışlı'da konuşlanan PKK, gasbettiği silahlarla güvenlik güçlerimize saldırmayı planlarken Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan (MİT) ağır bir darbe geldi.

MİT, bugün düzenlediği operasyonla bölgedeki PKK'lıların gasbettiği rejimden kalan silah ve mühimmatları imha etti.

Bölgede yaşanılan gelişmeler CNN Türk Ana Haber ekranlarında da değerlendirildi.

Ancak Ana Haber'e konuk olan Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşin'in konuşmasında kullandığı ifade sunucu Meltem Bozbeyoğlu'nu şaşırttı.

Çaşin şu ifadelere yer verdi:

Niçin Kandil'deki Amerika'nın beslemelerinin niçin 'Biz TUSAŞ'a saldırmaya devam edeceğiz demelerinin sebebi ortaya çıkıyor. Ortada bir iş birliği var ve bu iş birliği bozacak olan Türk aklıdır. Bunu Suriyeliler de görüyor, dünya da görüyor.

Ha İsrail görmezse gözüne sokarız onun.

"İsrail'in gözüne sokarız" ifadesini "İsrail'in g*tüne sokarız" olarak anlayan sunucu, konuğunu "Lütfen böyle cümleler kurmayalım Mesut Hocam" ifadeleriyle uyardı.

Çaşin de bunun üzerine "Daha güzel görürler" dedi.