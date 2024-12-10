Kullanıcılar, HGS'nin resmi mobil uygulamasından hakaret içeren bildirimler almaya başladı. Olayın ardından hacker grubu, verilerin yayınlanmaması için Bitcoin üzerinden 25 bin dolar talep etti.

HGS uygulamasının hacklendiğine dair paylaşımlar, X platformunda hızla yayıldı. Kullanıcılar, yalnızca küfürlü mesajlar almakla kalmadı, aynı zamanda hackerların kripto para talepleriyle karşılaştı. Verilerin güvenliği hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Olay, Türkiye'nin önde gelen firmalarından Anadolu Sigorta'nın mobil platformunun da geçtiğimiz günlerde hacklenmesinin ardından, siber saldırıların arttığını gösteriyor.