15 yaş ve üzerindeki işsiz sayısı 39 bin kişi azalarak 3 milyon 26 bine indi. Erkeklerde işsizlik oranı %6,9 olarak hesaplanırken, kadınlarda ise %11,4 olarak belirlendi.

İşgücüne Katılma Oranı Azaldı

Aynı dönemde işgücü 94 bin kişi azalarak 35 milyon 743 bine geriledi. İşgücüne katılma oranı ise 0,1 puan düşerek %54,1 olarak kaydedildi. Erkeklerde işgücüne katılma oranı %71,9 olurken, kadınlarda %36,6 olarak hesaplandı.

Genç İşsizlik Arttı

15-24 yaş aralığındaki genç nüfusta işsizlik oranı önceki aya göre 0,5 puan yükselerek %16,3’e çıktı. Bu yaş grubunda erkeklerde işsizlik oranı %13,1 olarak belirlenirken, kadınlarda %22,1 olarak tahmin edildi.