Yeni yılın yeni umutlarla karşılanmasına az bir zaman kala Bakırköy Belediyesi ‘Kış Festivali’ düzenliyor. İlçenin en işlek yerlerinden biri olan General Şükrü Kanatlı Caddesi’nde gerçekleştirilecek bir dizi etkinlik ile vatandaşlar aynı coşkuyu paylaşacak. 28 Aralık Cumartesi günü minikler için hazırlanan balon modelleme etkinliğinin yanı sıra vatandaşları çeşitli etkinlikler karşılayacak. 29 Aralık Pazar günü PitPat Yılbaşı Korteji ile yaşanacak eğlence dolu anlar, 30 Aralık Pazartesi günü Niks Kar Korteji ile devam edecek. Rengarenk bir alanda yeni yılın heyecanla karşılayacağı 31 Aralık Salı günü ise vatandaşlara PitPat Yılbaşı Bandosu eşlik edecek.

2025 KONSEPTLİ STANTLARDA SATILANLAR HERKESE UĞUR GETİRECEK

Bakırköy Belediyesi’nin General Şükrü Kanatlı Caddesi’nde kurduğu ‘Yılbaşı Panayırı’ da yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Yılbaşı konseptli el emeği ürünlerin satıldığı panayırda yüzlerce insan sevdiklerine hediyelik eşya alarak mutluluğu paylaşmaya devam ediyor. Bakırköy Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’nun ziyaret ettiği stantlarda kadınların el emeği ürünleri de satılıyor.