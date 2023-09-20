İstanbul Balkan Turizm Borsası Fuarı 20-22 Eylül 2023 tarihlerinde Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda kapılarını açtı.

İlk kez düzenlenen İstanbul Balkan Turizm Borsası Fuarı, Türkiye ve Balkanlar arasındaki ilişkileri güçlendirirken aynı zamanda bölgede bulunan ve komşu olan tüm ülkelerin turizm profesyonellerinin tek alanda bir araya gelmesini sağlayacak.

Türkiye’de turizm vizyonunun gelişmesi konusundaki katkıları ve sahip olduğu değerlerle önemli mihenk taşlarından biri olan İstanbul’da düzenlenen 1.İstanbul Balkan Turizm Borsası Fuarı, sektöre yepyeni bir kaynak açarak sektörel iş birlikleri imkanlarının artırılmasını sağlamak amacıyla kapılarını açtı. Bir turizm borsası niteliğinde planlanan fuar, hedef ülkelerden gelecek satın alım heyetlerini dünyanın birçok yerinden gelen katılımcı ve ziyaretçilerle İstanbul gibi stratejik öneme sahip bir pazarda buluşturdu

Böylesine önemli bir pazarda Ayvalık Belediyesi, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü olarak yerini aldı. Ayvalık’ta turizm sezonunun süresinin uzatılması konusunda yoğun çalışmalar yürüten Ayvalık Belediyesi, Ayvalık’ın tanıtımına katkı sağlamaya devam ediyor. Başarılı çalışmaları ile takdir toplayan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “Ayvalık bir markadır, turizmin paydaşlarının buluştuğu her noktada, aranmaktadır ve olacaktır. Özellikle son yıllarda Ayvalık, Balkan Ülkeleri misafirlerinin de uğrak yeri haline geldi, bizde bu önemli oluşumda yer alarak Ayvalık’ımızı, coğrafi işaret alan ürünlerimizi, Belediyemiz bünyesinde düzenlediğimiz başta Teferiç Şenlikleri olmak üzere bütün faaliyetlerimizi tanıtmak için buradayız” dedi.

Türkiye’nin önemli turizmcilerinin buluştuğu fuarda Ayvalık Belediyesi standı katılımcıların ilgi odağı oldu. Ayvalık Belediyesinin bünyesindeki ağaçlardan üretilen zeytin ve zeytinyağı turizmcilerin beğenisine sunuldu.