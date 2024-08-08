Dünya standartlarında bir yaşam festivali deneyimi sunan İstanbul Festivali’nde altıncı gün geride kaldı. Türk pop müziğinin efsane sanatçısı Kenan Doğulu, İstanbul Festivali sahnesinde fırtına estirdi.İSTANBUL (İGFA) - Benzersiz bir yaşam festivali deneyimi sunma amacıyla yola çıkan İstanbul Festivali hız kesmeden devam ediyor. Türk pop müziğinin efsane sanatçısı Kenan Doğulu, İstanbul Festivali’nin altıncı gününde İstanbullular’la buluştu. Müzikseverler tarafından yoğun ilgiyle karşılanan konserde sanatçının hit şarkıları geceye damga vurdu.

Kenan Doğulu festivalin altıncı gününde İstanbullular için bugüne dek uzanan müzik yolculuğunda her biri ayrı ayrı hit olan şarkılarını seslendirdi. Türkiye’nin en büyük sahnesine konuk olan sanatçının konseri, ‘’İlk Adımı Sen At’’ adlı parçasıyla başladı. Doğulu, Türk pop müziğinde büyük bir başarı yakalayan ‘’Ara Beni Lütfen’’, ‘’Kandırdım’’ ve ‘’Aşk ile Yap’’ gibi şarkılarını on binler ile birlikte söyledi. Popüler dans topluluğu Dans Fabrika, Kenan Doğulu’ya sahnede eşlik etti.

300 TL’den başlayan erişilebilir fiyatlarla sunulan festivalin biletleri istanbulfestivali.com web sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Festival boyunca sahne alacak diğer sanatçılar ise şu şekilde:

Mabel Matiz, Mor ve Ötesi, BEGE, Lvbel C5, Blok3, Burak Yeter, Jason Derulo, Yıldız Tilbe, M Lisa, Motive, Emir Can İğrek, Sertab Erener, Can Ozan, Dolu Kadehi Ters Tut, Yayla Trio, Pinhani ve Melike Şahin.