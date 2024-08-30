İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’dan İstanbul için 3 Eylül’e kadar aralıklarla devam edecek sağanak ve gök gürültülü yağmur uyarısı geldi.İSTANBUL (İGFA) - AKOM’dan yapılan uyarıya göre İstanbul ili genelinde 30 Ağustos Cuma öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor. Cuma akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenen yağışların, İstanbul'un kuzey, batı ilçeleri ve Boğaz çevresinde kuvvetli şekilde (21-50 kg/m²) etkili olabileceği tahmin ediliyor.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Özellikle yaz mevsiminde görülen konvektif (düşey gelişimli) yağışlar, bölgesel olarak kısa zaman diliminde (30-60 dakika) ve ani bastıran sağanaklar şeklinde etkili olmaktadır. Bu yağışlar; yağmur suyu aniden akışa geçtiği için yollarda göllenmelere, kot seviyesinin altında kalan kesimlerde su baskınlarına, yağışın şiddetine göre ufak derelerde taşkın hadiselerine neden olabilir. Ayrıca yağış anında yoğun şimşek ve yıldırım aktivitesi ile birlikte kuvvetli rüzgâr hadiseleri de yaşanabilmektedir. Bu nedenle yağışların sebep olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması ile yağış öncesinde gerekli tedbirlerin alınması önem arz ediyor.”

31 Ağustos Cumartesi günü İstanbul’da aralıklı olarak kısa süreli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Yağışlar nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanması beklenmiyor.

Pazar akşam ise saat 16:00 ile Pazartesi öğle saatleri 14:00 arasında kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur (20-50 kg/m2) geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

3 EYLÜL’E KADAR ARALIKLARLA SÜRECEK

Gök gürültülü sağanak yağışların 3 Eylül’e kadar aralıklarla devam edeceği ve yer yer kuvvetli olabileceğinden dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı gerekli tedbirlerin alınması önem arz ediyor.