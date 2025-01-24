Ancak Topkaya, "Bir kuruş bile vermem" diyerek haraç teklifini reddetti. Bunun üzerine çete üyeleri, 20 gün içinde işyerine 8 kez silahlı saldırı düzenleyerek tehditlerde bulundu. Yaşanan bu olaylar, güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırılarda, gece vakti işyerlerine onlarca mermi isabet etti ancak şans eseri can kaybı yaşanmadı. Polis, saldırganları yakalamak için soruşturma başlatırken, güvenlik önlemleri de artırıldı.

“5 milyon TL borcum olduğunu söylediler”

Yaşanan olayı anlatan esnaf Ali Haydar Topkaya, “6 Ocak’ta işyerimiz kurşunlandı. Bizi telefonla arayarak 5 milyon TL borcum olduğunu söylediler. ‘Nereden borcum’ var dediğimde ise ‘O parayı ödeyeceksiniz’ dediler. Ödemeyince ise tehdit ettiler ve 8 kez işyerlerimizi kurşunladılar.5 milyon TL haraç istiyorlar, 1 TL dahi vermeyeceğiz, 1 TL dahi alamayacaklarını bilsinler. Devlet büyüklerimizden yardım istiyoruz, biz bu insanların seviyesine inmek istemiyoruz. Bizi günü birlik arıyorlar” dedi.

“İşyerlerimiz 8 kez kurşunlandı”

Tehditler aldıklarını belirten Beşir Topkaya, ”Bilinmeyen kişiler tarafından tehdit ediliyoruz, işyerlerimiz 8 kez kurşunlandı. 5 milyon TL para istiyorlar, telefonlarla arayıp tehdit ediyorlar. Gelin diyoruz, gelmiyorlar da. Esenyurt’ta bir çete olduklarını söylediler bizde devlete başvurduk” dedi.