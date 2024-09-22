İzmir'in kronik sorunlarından Harmandalı Çöplüğü'ndeki tehlike her geçen gün artarken, CHP'li Büyükşehir Belediyesi mahkeme kararına rağmen alanı kullanmaya devam ediyor. Yurttaşlar tepkili.İZMİR (İGFA) - İzmir'in çöpü 1992 yılından bu yana Çiğli'deki Harmandalı bölgesine dökülüyor. Kurulurken 15 yıl ömür biçilen bölgede özellikle son yıllarda kapasite fazlası nedeniyle çöp yığınları kaymaya başladı. Bölgede kaymalar sonucu zarar gören yapılar olduğu bilinirken, patlama riski de mevcut. Öte yandan zaman zaman ilçenin tamamına yayılan kötü koku nedeniyle bölgede yaşayanlar pencere açamaz hale geldi.

Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bölgede heyelan tehlikesinin arttığını belirtmiş, "Heyelanla ilgili önlem alınmazsa ayrıca çöp dökmeye devam edilirse, belli bir zaman sonra heyelan yukarıdan aşağı doğru inip, yerleşimleri etkileyecek. Can ve mal kaybına doğru gidiş söz konusu" demişti.

Prof. Dr. Sözbilir, "Öncelikle buraya artık çöp dökülmemesi gerekiyor. İnsan elinin artık buraya değmemesi lazım. Burada rehabilitasyon sürecine geçilmesi gerekiyor. Heyelanı önleyecek şekilde drenaj alanı kurulmalı" ifadesini kullanmıştı.

MAHKEMEDEN DURDURMA KARARI

Çok sayıda çevre derneği ve yurttaş hukuki alanda mücadelesini sürdürüyor.

Onlardan biri de Cumhuriyet Mahallesi muhtarı Dursun Ali Kazar'dı. Kazar'ın Harmandalı'da çöp depolanmasını durdurmak için yaptığı başvuru sonrası açılan davada karar Temmuz 2023'te açıklandı. İzmir 4'üncü İdare Mahkemesi, bölgede sıkça yaşanan heyelanlar nedeniyle yerleşim yerlerini tehdit unsuru olan Harmandalı Katı Atık Bertaraf Tesisi'ne çöp stoklama işleminin durdurulmasına hükmetti.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KARARA UYMUYOR

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi ise Harmandalı çöplüğü ile ilgili mahkeme kararını uygulamak bir yana tesisin kapasitesini genişletme kararı aldı. Karara tepki gösteren Çiğli Halk Temsilcileri Meclisi, her cuma nöbet tutma kararı aldı.

Dün akşam Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlığı'nın yanındaki parkta buluşan bölge sakinleri "İnsanca yaşamak istiyoruz", "Temiz hava solumak istiyoruz", "İzmir'in çöplüğü olmayacağız", "Harmandalı çöplüğü kapatılsın" sloganları attı.

'Harmandalı'na daha fazla çöp dökülemez'

Bölgede yaşayanların çöp soluduğunu belirten Çiğli Halk Temsilcileri Meclisi üyesi Çağlar Özkan, "Harmandalı halkı yıllardır 'bu çöplük kapatılsın' diyor. Harmandalı'na daha fazla çöp dökülemez. Yargı organları da bu kararı verdi" diye konuştu.

Özkan şöyle konuştu:

"İnsanların binasının önüne çöp döküyorlar. Yetmiyor, yeni çöp alanları açıyorlar. Biz sesimizi duyuralım istedik. Açamadığımız pencereler bizim. Bu mahalle bizim. Burada oturan herkes komşumuz. Mahkeme kararlarına rağmen vızır vızır çöp kamyonları geçiyor. Bu ülkenin yöneticileri de, idarecileri de, kolluk güçleri de Harmandalı halkının penceresini açıp uyumasını çok görüyor."