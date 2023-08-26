Bursa'nın İznik Gölü, son üç günde iki acı kayba daha sahne oldu. Gölette meydana gelen boğulma olaylarıyla birlikte toplamda üç kişi hayatını kaybetti. İki gün önce, 8 yaşındaki Yusuf Akdeniz ve ertesi gün 80 yaşındaki Ahmet Kavas, serinlemek amacıyla girdikleri İznik Gölü'nde boğuldu. Dalgıç ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda iki kişinin cesedi bulunabildi.

Ancak olaylar bununla sınırlı kalmadı. Türkiye Yelken Federasyonu'na bağlı bir yüzme hakemi olan 60 yaşındaki Feridun Ulu, bugün İznik Gölü'nde arkadaşlarıyla birlikte bulunduğu tekneden göle girdi. Ne yazık ki, Ulu da gölde kayboldu. Arkadaşları Ulu'dan bir süre haber alamayınca durumu hemen Jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri, ihbar üzerine hemen bölgeye intikal etti ve botlarla arama kurtarma çalışmalarına başladı. Hala devam eden arama çalışmalarıyla Ulu'ya ulaşmaya çaba gösteriliyor.