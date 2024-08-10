SASKİ, kuraklıkla mücadele edilen bu hassas dönemde şehir genelinde kaçak ve usulsüz kullanıma karşın denetimlerini sürdürüyor. Tüm ilçelerde yürütülen denetimler kapsamında 668 bin metreküp su israfının önüne geçildi. 3 bin 174 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sapanca Gölü ve diğer su kaynaklarının korumak için mücadelesini sürdürüyor. Abonelerin haklarını korumak ve su israfının önüne geçmek için yürütülen çalışmalar kapsamında 3 bin 174 kişi hakkında işlem yapıldı. SASKİ tarafından yapılan açıklamada, “Su kaynaklarının tükenebilir olduğunu hiçbir zaman unutmadan hareket ediyoruz. Su stresinin arttığı yaz döneminde kaçak ve usulsüz kullanımlara geçit vermiyoruz. Konut aboneliğiyle bahçe sulayan, hat üzerinden kaçak su çeken, aboneliği olup kaçak su kullanan ve mühürlenmiş saatin mührünü kıran kişiler hakkında yasal işlem başlatıyor ve suyunu kullanıma kapatıyoruz” denildi.

Açıklamanın devamında ise, “Yaz döneminde gerçekleştirmiş olduğumuz denetimlerde 3 bin 174 şahsın kaçak veya usulsüz su kullanımı tespit edildi. 668 bin metreküp su israfını engelledik. İlçelerin özellikle kırsal kesimlerinde yaşanan kaçak kullanımlar diğer abonelerimizin suya erişimini de engelliyor. Lütfen bu konuda duyarlı olalım. Kaçak veya usulsüz su kullanımlarını ALO 185 Çağrı Merkezimize bildirebilirsiniz. Geleceğimizi hep birlikte koruyalım” ifadelerine yer verildi.