İznik-Yenişehir yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, bir kamyonet ile bir otomobil kafa kafaya çarpışarak şiddetli bir çarpışma yaşandı. Kazada, 4 kişi ağır yaralandı.

Kaza, İznik-Yenişehir yolu Derbent Mahallesi yolunda gerçekleşti. Bir kamyonet, domates yükü taşırken, karşı yönden gelen bir otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Bu şiddetli çarpışma sonucunda otomobilde bulunan 4 kişi araç içinde sıkıştılar.

Kazanın hemen ardından, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sıkışan 4 kişiyi araçtan çıkarmak için yoğun çaba harcadılar. Yaralılar, hızla olay yerine gelen ambulanslarla yakındaki hastanelere sevk edildi.