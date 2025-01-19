

Edinilen bilgiye göre Mahmudiye mahallesi 1. Köprülü sokak üzerinde seyir halinde olan İsmail İ. (37) yönetimindeki 16 AYM 182 plakalı hafif ticari araç ile Muhammet Emin C. (31) yönetimindeki 16 BCH 949 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu direksiyon hakimiyeti kaybolan kamyonet köprü demirlerine çarparak durabildi. Kazada sürücüler ile hafif ticari araçta yolcu konumunda bulunan Tarık İ. (47) yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT