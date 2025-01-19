"Deprem Acil Müdahale Ağı Sistemi" (DAMAS) adını verdikleri bu cihaz, apartmanlara yerleştirildiğinde adeta bir kara kutu gibi çalışıyor. Dilci, cihazın normal koşullarda apartmandaki giriş çıkışları, içerideki kişi sayısını ve yüz görüntülerini yedi gün boyunca kaydettiğini belirtiyor. Cihaz, bir deprem anında otomatik olarak acil uyarı sistemini devreye sokarak, özellikle uykuda olan bireylere yaklaşık 8-10 saniyelik bir kaçış süresi kazandırıyor. Ayrıca enkaz altında kalan kişilerin yerlerinin tespit edilmesi ve kurtarma ekiplerinin hızlı bir şekilde organize olabilmesi için gerekli verileri sağlayarak, hayatta kalanların kurtarılma ihtimalini artırıyor.

“Kendi network ağı ile 300-350 metre uzaklıktan enkaz altına ulaşıyor”

Prof. Dr. Dilci, cihazın enkaz altındaki gaz ve elektrik kaçağını yukarıya bildirebilme özelliğine sahip olduğunu ifade ederek, “Sadece enkaz altında değil, herhangi bir yerin altındaki gaz kaçağı konusunda da veri verebilmekte. Enkaz altındaki kişilerle konuşma imkânı sunması da bizim için önemli bir avantaj. Cihaz, enkaz altındaki kişiye ilk yardım gerekip gerekmediğine dair bir takım psikolojik destekleri kolaylaştırmaktadır. Cihaz enkaz altındaki kişilerle konuşurken, bir taraftan da 2-3 gün boyunca bizlere veri verebilmekte. Bu durum cihazın herhangi bir GSM, internet ve elektriğe bağlı olmadan çalışabilme yeteneğine sahip olduğu anlamına geliyor. Kendi network ağı ile 300-350 metre uzaklıktan enkaz altına ulaşabilmekteyiz. Enkazın olduğu yerde yıkımlara bağlı olarak fiziksel bir temas olmaması halinde dron ile FLY DAMAS dediğimiz sistem sayesinde enkaz altında gerekli konuşma ve bağlantılar kurarak, verilere ulaşabilmekteyiz. DAMAS cihazının bir diğer özelliği, enkaz altında 400-500 ton değerindeki basınca karşı dayanıklı olmasıdır. Böylelikle verilerimizin kaybolması hiçbir şekilde söz konusu değil. Verilerimizi yüzde yüz doğrulukla enkaz altından alabiliyoruz. Enkaz altı müdahale için eskiden yapılan ‘Susun, sessizlik. Kimse var mı?’ gibi söylemler kullanılıyordu. Şimdi ise herhangi bir bilgisayar veya cep telefonuna kurulan uygulama üzerinden direkt enkaz altına ulaşabilmekteyiz” dedi.