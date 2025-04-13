Geçtiğimiz hafta kendi saha ve seyircisi önünde Tire2021 FK’ya 1-0 yenilerek küme düşme hattına yaklaşan İnegöl Kafkasspor, Play Off’a kalma savaşı veren rakibi Etimesgut Belediyeyi deplasmanda 5-2 yendi.

Nesine 3. Lig 2. Grup 28. Hafta mücadelesinde Etimesgut Belediye – İnegöl Kafkasspor arasında ki karşılaşma saat 15.00’de Etimesgut Atatürk Stadyumunda başladı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Kafkasspor 16'ncı dakika Yusuf Kaplan'ın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti.

İlk yarıda baskısını arttıran Kafkasspor 38'inci dakikada Serdar Eylik'in kullandığı penaltıyla 2-0 öne geçti.

İlk yarı Kafkasspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda da baskılı oynayan Kafkasspor, dakika 54'te Serdak Eylik'in kullandığı penaltıyla 3-0 öne geçti.

Ev sahibi ekibi baskı altında tutan Kafkasspor, dakika 70'te Batuhan Doğrukıran'ın ayağından bulduğu maçı 4-0'a getirdi.

Ev sahibi ekip ise dakika 86 ve 88'de Ahmet Şahin'in ayağından bulduğu gollerle skoru 4-2'ye getirdi.

Son dakikalar da baskısını artıran Kafkasspor'da Muhammed Emir Özbilen dakika 90+3'te attığı golle skor 5-2'ye getirdi.

Maç bu skorla sona erdi.