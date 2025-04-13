Stat: Balıkesir Atatürk

Bursaspor: 1 Anıl Atağ, 3 Abdullah Tazgel, 5 Taha Can Velioğlu, 27 Mehmet Yiğit, 61 Furkan Sakı, 9 Ahmet İlhan Özek, 15 Yiğit Ali Bayrak, 24 Zeki Dursun, 35 Musa Çağıran, 16 Sedat Cengiz, 19 Mücahit Can Akçay

Hopaspor : 23 Oğuzhan Yeşilyurt, 4 Hüseyincan Kırıkçı, 13 Serkan Sözmen, 22 Ali Fırat Okur, 77 Enes Yılmaz, 97 Bilal Musa Şentürk, 8 Çayan Poshoroğlu, 11 İdris Güneş, 17 Ender Aygören, 61 Halil Emre Yiğit, 53 Alperen Gündoğdu

Hakemler: Şevket Teker, Levent Yeşilyurt, Halil Aslandağ

Sarı kartlar: Çayan Poshoroğlu (Hopaspor dk21), Ali Fırat Okur ( Hopaspor dk50)

Goller: Alperen Gündoğdu (Hopaspor dk27), Furkan Sakı(Bursaspor dk43), Muhammed Demir (Bursaspor dk83)

Maçtan Dakikalar

27. dakikada Alperen Gündoğdu’nun golüyle Artvin Hopaspor 1-0 öne geçti. 43. dakikada ise Bursaspor, Furkan Saki’nin kaydettiği müthiş golle skoru 1-1 dengeledi.

Balıkesir Atatürk Stadyumu’ndaki mücadelenin ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına Bursaspor iki oyuncu değişikliğiyle başladı. 46. dakikada Hamza Gür, Abdullah Tazgel’in yerine oyuna dahil olurken; aynı dakikada Ahmet İlhan Özek’in yerine ise İlhan Depe sahaya çıktı.

69. dakikada ise Mücahit Can Akçay yerini Tahir Babaoğlu’na bıraktı.

74. dakikada Musa Çağıran’ın yerine Furkan Özyapı oyuna dahil oldu.

75. dakikada Artvin Hopaspor’da Serkan Sözmen’in yerine Oktay Bala, Çayan Poshoroğlu’nun yerine ise Bartu Albay oyuna dahil oldu.

78. dakikada ise Bursaspor’da Zeki Dursun kenara gelirken, yerine Muhammet Demir oyuna girdi.

83. dakikada oyuna sonradan giren Muhammet Demir, attığı golle Bursaspor’u 2-1 öne geçirdi.

Bursaspor sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.