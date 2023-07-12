Kafkas Camiasının sevilen ismi Aziz Efe vefat etti. Merhumun cenazesi Kafkas Folklor ve Kültür Derneği bahçesinde yapılan törenin ardından, ikindi namazına müteakip Altınbaş Camiinden kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi.

Kafkas Camiasının sevilen isimlerinden olan bir süredir İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Aziz Efe hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi için önce Kafkas Folklor ve Kültür Derneği bahçesinde tören düzenlendi. Akabinde merhum ikindi namazına müteakip Altınbaş Camiinden kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi.

Yıldırım Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Haber merkezi