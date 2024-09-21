Ligin ilk maçında Nevşehirspor’a deplasmanda 1-0 yenilmesinin ardından 2. hafta Adıyaman FK’yı 2-1 yenen Kafkasspor, sezonun ilk 3 puanını aldı.

Hüseyin Yoğurtçu’nun çalıştırdığı ekip Mazıdağı Fosfatspor’u da yenerek puanını 6’ya çıkarmak için mücadele edecek.

MAZIDAĞI FOSFAT NASIL BİR TAKIM?

Geçtiğimiz yıl BAL liginde şampiyon olarak 3. Lige yükselen Mazıdağı Fosfatspor, sezon öncesi kadrosuna çok sayıda oyuncu transfer etti. Yapılan transferler sonrası grubun en iddialı takımlarından biri olarak gösterilen ekip ilk 2 haftada ise beklentileri karşılayamadı.

Sezonun ilk maçında sahasında Adıyaman FK’ya konuk olan ekip maçtan 1-1 beraberlikle ayrıldı. 2. hafta ise evinde Amasya’yı ağırlayan Mardin ekibi sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Gol yollarında sıkıntı yaşayan ekip, rakip fileleri sadece 1 kez havalandırırken, 2 maç sonunda ise kalesinde 3 gol gördü.

Kadrosunda 25 futbolcusu bulunan ekipte 2 yıl önce Kafkasspor forması giyen Sergen Şakirler’de forma giyiyor. Ekipte ayrıca 1. Lig ekibi Boluspor’dan transfer edilen sağ bek oyuncusu Erdem Reis ve sol bek oyuncusu Hüseyin Turunç ile 2. Lig takımı Belediye Derincespor’dan transfer edilen bir dönem İnegölspor’a karşı forma giyen forvet Alihan Vural ile yine 2. Lig ekip GMG Kastamonuspor’dan transfer edilen Batuhan Gebecelioğlu’da forma giyenler arasında.

MAÇ GÜNÜ VE SAATİ

İnegöl Kafkas Gençlikspor ve Mazıdağı Fosfatspor arasında ki 3. hafta mücadelesi 22 Eylül Pazar günü (yarın) İnegöl Şehir Stadyumunda saat 16.30’da başlayacak.