3. Ligde mücadele eden İnegöl temsilcisi Kafkasspor, sezon öncesi yaptığı hazırlık maçında Bahreyn'in köklü takımı Al-Ahlı Club takımını 2-1 yendi.



3. Ligde İnegöl’ü temsil eden Kafkasspor, ikinci hazırlık maçında Bahreyn Premier Ligi'nde 5 şampiyonluğu bulunan Al-Ahlı Club ile karşılaştı. Teknik Direktör Hüseyin Yoğurtçu yönetimindeki Kafkasspor, ilk hazırlık maçında Belediye Kütahyaspor ile karşılaşmış ve sahadan 2-0 mağlup ayrılmıştı. Kafkas Kartal, ikinci hazırlık maçını Kocaeli'nde kamp yapan Bahreyn Premier Ligi ekiplerinden Al-Ahlı Club ile Gölcük İhsaniye Stadı'nda oynadı.



Onur Toroman ve Alperen Şirin’in golleriyle Kafkasspor, maçtan 2-1 galibiyetle ayrıldı.