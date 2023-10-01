TFF 3'ncü temsilcimiz Kafkas Gençlikspor sahasında ağırladığı Kırıkkalegücü'nü 1-0 yendi.
Hakemler:Erdal Yılmaz, Yakup Keçeci, Yakup Erdoğan
Stat: İnegöl İlçe
İnegöl Kafkas Gençlikspor: Ömer Can, Furkan Taştemir(Dk 90+2 Cihan Çimen), Kerem Dönertaş, Yıldıray Koçal(Dk 71 Umut Karataş), Abdülkadir Akyıldız, Batuhan Doğrukıran(Dk 84 Ekrem Kayılıbal) Ömer Faruk Boz(Dk 84 Orkan Çınar), Muhammet Yusuf Ocak, Recep Daylak, Yusuf Kılıç, Onur Kızıltaş
Kırıkkalegücü Futbol Spor Kulübü: Kerem Yusuf Ersunar, Mehmet Albayrak, Muhammed Çoban, Ufukcan Engin(Dk 84 Buğra Şahiner), Bora Taşdemir, Kerem Pala(Dk 84 Taha Yeşilbaş), Aykut Çolakoğlu, Bekir Mustafa Meral, Yusuf Kaplan, Muhammet Fatih Öztekin(Dk 78 Tamer Aşık), Doğukan Tuzcu
Sarı kartlar:
Kırmızı kart:
Goller: Abdülkadir Akyıldız
MAÇTAN DAKİKALAR
2'nci dakikada Kafkas serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Yıldıray'ın ceza sahasına ortasına yükselen Abdülkadir'in vuruşu ağlarla buluştu. 1-0
Haber Merkezi
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