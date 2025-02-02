Mardin 21 Kasım Stadında oynanan mücadele de ilk yarının uzatma dakikalarında Kubilay Köylü’nün ayağından golü bulan Mazıdağı Fosfat Spor 1-0 öne geçti. Karşılıklı atakların yaşandığı müsabaka da Mazıdağı Fosfat Spor 89’ncu dakikada Burak Temir’in ayağından ikinci golü buldu. Maç Mazıdağı Fosfat Spor 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Hakemler: Giray Şaylan, Mustafa Tosun, Atakan Yüzlü

Kafkasspor: Bekir Sevgi, Fikret Sevilgen, Emre Karadağ, Emre Kara, Serdar Eylik, Umut Doğdu (Ömer Faruk Boz dakika 46), Muhammed Emir Özbilen, Hasan Bekil (Yağız Haydar Doğan dakika 84), Bilal Güney, Doğukan Ateş, Yusuf Akdemir

Mazıdağı Fosfat SK: Ali Rıza Kırmızıtaş, Deniz Keskin, Onur Şirin, Mahsum Kara, Muhammet Yusuf Ocak, Sefa Tunç, Taner Yıldız (Ömer Yılmaz dakika 90+1), Özgür Kazar, Salih Akçay (Burak Temir dakika 80), Kubilay Köylü (Halil İbrahim Kaya dakika 46), Talha Enes Dege (Hakan Oğuzhan dakika 80)

Sarı kartlar: Doğukan Ateş (İnegöl Kafkasspor)

Goller: 40+3 Dk. Kubilay Köylü, 89 Dk. Burak Temir (Mazıdağı Fosfat Spor)