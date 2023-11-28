TECRÜBE VE GENÇ YETENEKLERİ BİR ARAYA GETİRMEYE ÇALIŞTIK

İlk kez yükseldikleri 3. Ligde taraflı tarafsız herkesin sempatisini toplayan bir kulüp olma hedefi koyduklarını anlatan Başkan Ter, “Lige mütevazı bir takım oluşturarak başladık. Mümkün olduğunca geçtiğimiz yıl kadromuzda yer alan takım iskeletini bozmamaya özen gösterdik. Takımımıza birbirinden değerli birçok oyuncu dahil ettik. Tecrübe ve genç yetenekleri bir araya getirmeye çalıştık. BAL Liginde takımımızı bir üst lige taşıyan teknik kadroyla devam ederek bir vefa örneği sergiledik” dedi.

TAKIMDA YAŞANAN HAVA BİZLERİ ÇOK MUTLU EDİYOR

Lige Gümüşhane galibiyeti ile başladıklarını, ancak daha sonra istedikleri sonuçları alamadıklarını anlatan Başkan Ter, “Murat Endes hocamız bizim için değerli bir antrenör. BAL Liginde yakalanan sinerjiyi tekrar yakalamak için teknik direktör değişikliğine gittik. Bu ligde birçok başarılara imza atmış tecrübeli bir isimle anlaştık. Yavuz İncedal hocamızla yeniden lige tutunduk. Ancak bu süreçte birçok şanssızlıklar yaşadık. Özellikle sakat oyuncu sayımız oldukça fazla oldu. Hocamız henüz tam takımla sahaya çıkma şansı yakalayamadı. Buna rağmen oldukça başarılı bir performans ortaya koydu. Takımda yaşanan hava bizleri çok mutlu ediyor” diye konuştu.

HEDEFİMİZ İLK YARIYI İLK 3’TE BİTİRMEK

İlk yarının son 3 maçında 9 puan alacak güce sahip olduklarını belirten Başkan Ter, “İlk yarının bitmesine 3 hafta var. Bu maçlardan ikisini kendi saha ve seyircimiz önünde oynayacağız. Bu hafta öncelikle Malatya ekibi Arguvan’ı konuk edeceğiz. Ardından Tarsus deplasmanına gideceğiz. İlk yarının son maçında ise Mardin1969 takımını ağırlayacağız. Bu 3 maçtan 9 puan çıkarma gücümüz var. Hedefimiz ilk yarıyı ilk 3’te bitirmek” dedi.

PLAY-OFF POTASINDAYIZ

3. Lig 1. Grubun en renkli takımı olduklarını anlatan Başkan Ter, “Bütçe olarak bizden çok güçlü takımlar var. Bunların başında İzmir ekibi Aliağa ve Antalya ekibi Kepezspor. Yine grubumuzda ki takımların neredeyse tamamı belediye destekli ve ekonomik sorunları olmayan takımlar. Bizler oluşturduğumuz mütevazi bütçeye ve yaşadığımız şanssızlıklara rağmen play-off potasındayız. Başarıya inanan, fedakar yönetim kurulu üyelerimiz, sponsorlarımız, teknik heyetimiz, futbolcularımız, taraftarımız hatta malzemecilerimize kadar herkes birlik ve bütünlük içinde. Gerek iç sahada gerekse de deplasman maçlarımızda duruşumuzla, karakterimizle örnek gösterilen bir camia olmak istiyoruz. Taraftarlarımızın coşkusunu, eğlencelerini fair-play ruhuyla zenginleştirmek ve sporun amacına katkı koymak istiyoruz” dedi.

TARAFTARIMIZDAN İSTEDİĞİMİZ STADI DOLDURMALARI

Devre arasında takviye yapacaklarını da söyleyen Başkan Ter, “Her takım gibi bizlerde devre arasında takviyeler yapacağız. Teknik heyetimizin raporları doğrultusunda birkaç oyuncuyu takıma dahil etme planımız var. Bütçemiz doğrultusunda yapacağımız takviyelerle ligi en iyi yerde bitireceğiz. Grupta 2. yarı maçları daha sert ve daha çekişmeli geçecek. Her şeyin farkındayız. İnegöl’ümüze ve camiamıza yakışanı yapacağız. Biz üzerimize düşeni yapacağız. Taraftarımızdan istediğimiz, stadı doldurmaları. Destek ne kadar artarsa, başarı da o kadar artıyor. Bu nedenle Arguvan maçında dolu tribünlere oynamak istiyoruz” şeklinde konuştu.