Rus askerlerinin İsrail sınırına yaklaşması, bölgedeki denge üzerinde önemli bir potansiyel değişiklik yaratıyor. Hamas'ın İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın saldırısı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik hava bombardımanı, bölgedeki gerilimi arttırdı. 7 Ekim'deki saldırılarda İsrail'de 310'dan fazla asker olmak üzere 1200 İsrailli öldü, 5 bin 132 kişi yaralandı.

İsrail ordusuna göre son 70 günde Gazze'deki çatışmalarda 70 ve Lübnan sınırında 6 İsrail askeri yaşamını yitirdi. İsrail'e göre 7 Ekim'de Kassam Tugayları 239 İsrailli sivili esir aldı. Hamas ile İsrail arasında gerçekleşen anlaşma çerçevesinde ise 26 İsrailli kadın ve çocuk ile 78 Filistinli kadın ve çocuk esir takası yapıldı. Bu süreçte yaşanan çatışmalar bölgedeki gerilimi artırdı.

Rusya'nın Gözdağı Niteliğindeki Hamlesi!

Rusya'nın, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalara verdiği tepki, gözdağı niteliğinde bir hamle olarak değerlendiriliyor. Rus askerlerinin Suriye'den İsrail kontrolündeki Golan Tepeleri yakınlarına gelmesi, bölgedeki dengeleri değiştirecek potansiyele sahip. Bu durum, özellikle İsrail ve Rusya arasındaki ilişkileri daha da karmaşık hale getirebilir. Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı saldırılar ve Rus askerlerinin bölgeye yaklaşması, Orta Doğu'da tansiyonun yükselmesine neden olabilir. Uluslararası camia, bu gelişmeleri yakından takip ederken bölgedeki siyasi ve askeri dinamikler önemli bir gelişme sürecine işaret ediyor.