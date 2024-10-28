“OYUNU SKORA YANSITAMADIK”

Kafkasspor sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Başkan Sabahattin Ordu sezon başından beri oynadıkları futbolun karşılığını alamadıklarını belirterek, “Ligin geneline baktığımız zaman futbol olarak oynadığımız oyunu skora yansıtamadık. Silivrispor maçını saymazsak, şu ana kadar çok iyi mücadele ve iyi futbol sergiliyoruz. Silivrispor maçında rakibin istekli oyununa karşılık veremedik ve sezonun en kötü futbolunu oynadık diyebiliriz. Futbolda bunlar var, en kısa zamanda toparlanacağımızdan ve Kafkaspor’u istenilen seviyeye getireceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

HATAYSPOR MAÇI TARİHİMİZ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR MAÇ OLACAK

Ziraat Kupası maçında süper lig ekibi Hatayspor ile karşılaşacaklarını ifade eden Ordu, “Kulüp tarihimiz açısından çok önemli bir karşılaşma olacak. Kamyon tepelerinde desteklediğimiz Kafkasspor’umuz bugün Süper Lig ekipleriyle karşılaşıyor. Camia açısından gurur verici bir durum. İnşallah Hatayspor maçından anlımızın akıyla ayrılmak istiyoruz” dedi.

KOMBİNELER HATAYSPOR MAÇINDA GEÇERLİ OLMAYACAK

Kombinelerin lig maçı için geçerli olduğunu, Hatayspor karşılaşmasında kombinelerin geçerli olmadığını belirten Ordu, “Sezon başı çıkarmış olduğumuz kombineler lig maçları için geçerliydi. Kupa maçında kombinelerimiz geçerli olmayacak. Tüm tribünler için bilet satışlarımız olacaktır. Bilet fiyatlarımız ise Vip tribünü 500 TL, B Blok 300 TL, C ve D Blok 200 TL, Maraton tribünü ise 100 TL olarak belirlenmiştir. Buradan tüm taraftarlarımızı kulübümüze destek olmak adına tribünlere davet ediyorum. Bu tarihi anı bizimle birlikte eşlik etsinler” diye konuştu.