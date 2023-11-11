Geçtiğimiz hafta Kayseri ekibi Talasgücü’nü güzel bir oyunla 3-0 yenerek üst üste 2 galibiyet alan Kafkasspor, moralli bir şekilde Ordu’ya gitti. Teknik Direktör Yavuz İncedal, eski takımına karşı galip gelerek haftanın kazançlı takımı olmak istiyor. Geride kalan 9 haftada 4 galibiyet 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik çıkaran Kafkas Kartalı bir haftayı ise dinlenerek geçirmişti. Bu maçlarda rakip kaleleri 8 kez havalandıran ekibimiz, kalesinde ise 8 gol gördü.

Bugüne kadar 4 deplasman maçına çıkan Kafkasspor, bu maçların 2’sinde evine eli boş dönerken 1 maçtan 3, diğer maçtan ise 1 puan aldı. Bu maçlarda rakip kalelere 2 gol atan ekimiz, kalesinde ise 4 gol gördü. Eksik oyuncusu bulunmayan Kafkasspor’da cezası sona eren Ömer Faruk Boz, teknik heyetin şans vermesi halinde 3 hafta sonra formasına kavuşmuş olacak.

52 Orduspor ise inişli çıkışlı grafiğiyle dikkat çekiyor. Ligde 12 puanla Kafkasspor’un ardından grupta 7. sırada yer alan ev sahibi ekip, 9 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Bu maçlarda rakip fileleri 8 kez havalandıran 52 Orduspor kalesinde ise 10 gol gördü.

Kendi sahasında bugüne kadar 4 maçın 3’ünü kazanan 52 Orduspor, 1 maçta ise rakibine yenildi. Bu maçlarda rakip filelere 6 gol atan ekip, kendi kalesinde ise 2 gol gördü. Evinde başarılı bir grafik çizen ekip, kazandığı 12 puanın 9’unu evinde topladı. Genç oyuncularla harmanlanan ekipte, ilk 11’de 30 ve üzeri yaşta 6 oyuncu forma giyiyor. Cumartesi günü (bugün) Yeni Ordu Stadyumunda oynanacak maç saat 14.00’de başlayacak.

Seher Yaşa