Hakemler: Ayberk Demirbaş, Buğra Can Semercioğlu
Kafkasspor: Bekir Sevgi, Fikret Sevilgen, Batuhan Doğrukıran, Serdar Eylik, Umut Doğdu, Kerem Demir, Adnan Gülen, Emre Karadağ, Hasan Bekil, Emre Kara, Yusuf Kaplan
Balıkesirspor: Hüseyin Altıntaş, Ahmet Gülay, Celal Emir Dede, Sedat Yiğit Kurnaz(Dk 46 Bertuğ Bayar) , Şahin Şafakoğlu, Artun Akçakın, Serdar Güncü, Tayfun Kırca, Berkay Görmez, Volkan Altınsoy, Muhammed Demirci
Sarı kartlar: Hasan Bekil, Yusuf Kaplan, Batuhan Doğrukıran (Kafkasspor) Şahin Şafakoğlu, Tayfun Kırca(Balıkesir)
Kırmızı kart:
Goller: Batuhan Doğrukıran, Yusuf Kaplan (Kafkasspor)
Maçtan önemli dakikalar
40'ncı dakikada gelişen Kafkasspor atağında ceza sahasına atılan topa yükselen Batuhan'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-0
55'nci dakikada gelişen Kafkasspor atağında ceza sahasında topla buluşan Yusuf'un vuruşu ağlarla buluştu. 2-0