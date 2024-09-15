Hakemler: MertcanErölmez, Mehmet Ali Keskin, Murathan Çomoğlu
İnegöl Kafkasspor: Emirhan Emir, Emir Özsoy, Alperen Şirin, Ömer Faruk Boz, Kerem Demir, Çağatay Polatdemir, Doğukan Ateş, Hasan Bekil, Enes Bakal, Yusuf Kaplan, Yusuf Turhan
Adıyaman Futbol Kulübü A. Ş. : Yusuf Şükrü Sancaktar, Cenk Çalışkan, Fırat Ergün, Erhan Kaynar, Dursun Batuhan Kuru, Oğuz Çolak, Ramazan Emirhan Civelek, İbrahim Kıraç Gündüz, Vedat Yeşilkaya, Mehmet Şahin Sarı, Berkant Çekiç
Sarı kartlar:
Kırmızı kart:
Goller: Berkant Çekiç(Adıyaman)
Maçtan önemli dakikalar
18'nci dakikada geri pasla topla buluşan Kafkasspor kalecisi topu uzaklaştıramadı. Topla buluşan Adıyaman'lı oyuncu Berkant, topu ağlara gönderdi. 0-1