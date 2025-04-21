Pazar günü oynanan müsabakada kendi saha ve seyircisi önünde Balıkesirspor’u 4-0 yenen İnegöl Kafkasspor, düşme hattında ki diğer takımların puan ve puanlar alması nedeniyle ligde kalmayı garantileyemedi.

Grupta Adıyaman FK ve Nevşehir Belediyesi haftalar öncesi düşmeyi garantilemişti. Grupta küme düşecek 3. takım ise ligin son haftasında oynanacak olan maçlardan sonra belli olacak.

Grupta 32 puanla küme düşme hattında 14. sırada yer alan Kelkit Hürriyetspor son hafta Çayelispor deplasmanına gidecek, 33 puanla 13. sırada yer alan Beykoz İshaklıspor sahasında 35 puanı bulunan İnegöl Kafkasspor’u ağırlayacak. Yine 35 puanı bulunan Türk Metal ise Balıkesirspor’un konuğu olacak. Bu 4 takımdan biri 3. Lige veda edecek.

Bursa temsilcisi İnegöl Kafkasspor, son hafta yenilmesi durumunda bile diğer maçlarda alınacak sonuçlara göre ligde kalma şansı bulunuyor. Tüm ihtimalleri sizler için hazırladık.

KAFKASSPOR NASIL LİGDE KALIR?

-İnegöl Kafkasspor son hafta Bekoz İshaklıspor karşısında galibiyet ya da beraberlik alması durumunda diğer maçların sonuçları ne olursa olsun ligde kalmayı garantileyecek.

-İnegöl Kafkasspor, son maçta yenilmesi durumunda Kelkit Hürriyetspor’un puan kaybetmesi durumunda yine ligde kalacak takım olacak.

-İnegöl Kafkasspor’un yenilmesi yine Türk Metal1963’ün Balıkesirspor’a yenilmesi. Kelkit Hürriyetspor’un Çayeslispor’u yenmesi durumunda ise 3 takımın puanları 35 olacak. Bu durumda 3’lü averaja bakılacak. 3 takım kendi aralarında oynadığı maçlarda Kelkit Hürriyetspor’un 6 puanı bulunuyor. İnegöl Kafkasspor’un 5, Türk Metal1963’ün ise 4 puanı bulunuyor. Bu durumda küme düşecek takım Türk Metal 1963 olacak.

-İnegöl Kafkasspor’un ligden düşmesi için Beykoz İshaklıspor’a yenilmesi, Türk Metal1963’ün Balıkesirspor deplasmanından puan alması, yine Kelkit Hürriyetspor’un Çayeli deplasmanında kazanması gerekiyor.