Transfer bombalarını patlatan 3. Lig ekibi Kafkaspor’un son hamlesi stoper mevkiine oldu. Kırıkkale FK’da gösterdiği başarılı futbolu nedeniyle geçtiğimiz yıl 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Mardin 1969’a transfer olan başarılı oyuncu Kafkaspor’un radarını girdi.

Teknik heyetin rapor doğrultusunda harekete geçen ekip, hem kulübüyle hem de oyuncuyla anlaştı. Kulübe gelen tecrübeli stoper Kafkasspor formasını giydi.

Yapılan anlaşma sonrası bir açıklama yapan Fikret Sevilgen, “Bana inanan bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Ateşli bir taraftarı olan kulüpte çok güzel bir deneyim yaşayacağımı düşünüyorum. Kulübün başarısı için ter dökeceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Büyük Kafkasspor taraftarına ne kadar bir savaşçı oyuncu olacağımı göstereceğim. Şimdiden takım arkadaşlarımla tanışmak ve kısa sürede takımın vazgeçilmez bir parçası olmak için heyecan duyuyorum. Transferimin gerçekleşmesinde emeği olan Kafkaspor Başkanımız Sedat Yavuz’a, yönetim kurulu üyelerimiz ve değerli hocalarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.