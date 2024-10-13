Federasyona yapılan erteleme talebi reddedilen Kafkasspor, bugün 7 oyuncusu eksik şekilde Uşakspor maçına çıkacaklar.

Kafkasspor'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "A takımımız dün akşam Uşak'ta yemiş olduğu akşam yemeğinden sonra 7 oyuncumuz rahatsızlanmış ve zehirlenme teşhisi ile hastaneye kaldırılmış olup gece boyunca kulüp doktorumuz ve masörlerimiz tarafından tedavileri devam ettirilmiştir. Erteleme talebimiz federasyon talimatları gereği kabul görmediğinden hastanede tedavileri süren 7 oyuncumuzdan yoksun bir şekilde maça çıkacağız." denildi.

Kaynak: ÖZNUR DEDE