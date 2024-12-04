Lige kötü bir başlangıç yaparak taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Kafkasspor, zorlu Etimesgut Belediyespor maçı öncesine kadar ligde 12 maçta 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet almıştı. En son 15 Eylül tarihinde lig sonuncusu Adıyaman FK’yı kendi evinde 2-1 yenmeyi başaran ekip, o tarihten bu yana galibiyet yüzü görmemişti.

ADI GİBİ UĞURLU GELDİ

16 Kasım’da İnegöl’de oynanan Çayeli maçında alınan 2-1’lik mağlubiyetin ardından Hüseyin Yoğurtçu ile yollarını ayıran Yeşil-Siyah- Beyazlı ekipte 12. hafta sahaya yardımcı teknik adan Kemal Hastürk’le çıkmıştı. Zorlu Tire 2021 FK karşısında galibiyeti kaçıran ama altın değerinde 1 puan alan ekip, tecrübeli teknik adam Hasan Uğur Kardal’la anlaştı.

İLK KEZ BİR MAÇTA 3 GOL ATTI

Takımı ile sadece birkaç kez antrenman yapma şansı bulan Hasan Uğur Kardal, Etimesgut Belediye karşında ilk resmi maçına çıktı. Herkesin favori gösterdiği ekibi 3-1 yenmeyi başaran Kafkas Kartalları, 10 hafta sonra 3 puan almayı başardı.

Ligin ilk 12 haftasında rakip fileleri 10 kez havalandıran, kalesinde ise 20 gol gören ekip, sezon başından beri ilk kez bir maçta 3 gol atma başarısı gösterdi. Hasan Uğur Kardal dönemi öncesi maç başı 0.83 gol atma ortalaması, 1.66 ise gol yeme ortalaması bulunan ekip, 13. Hafta da tüm istatistikleri değiştirdi.

Oynanan iyi oyunların karşılığını alamayan ve 3 puan alamama stresini üzerinden atan ekipte moraller üst seviyeye çıktı. 2 hafta da elde edilen 4 puanla lige yine sımsıkı sarılan Kafkasspor’da yeni hoca Hasan Uğur Kardal için, taraftarlar “Kafkasspor’a piyango vurdu” sözleri yapılmaya başlandı.

TARAFTAR “PİYANGO VURDU” DİYOR

Bu arada İnegöl Kafkasppor, şampiyonluk mücadelesi veren grubun güçlü ekiplerinden Balıkesirspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.