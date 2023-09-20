19 Eylül Gaziler Günü için Kağıthane’de bir dizi etkinlik düzenlendi. Cengizhan Anadolu Lisesi’nde düzenlenen törenle başlayan etkinlikler, Kağıthane Belediyesi’nin Nurtepe Sosyal Tesisinde son buldu.

19 Eylül Gaziler Günü dolayısı ile Kağıthane’de bulunan Nurtepe Sosyal Tesisleri ve Cengizhan Anadolu Listesi’nde program düzenlendi. Cengizhan Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen programda öğrenciler günün anlam ve önemine uygun dinleti ve sergilerle duygulu anlar yaşattı. Törenin ardından Nurtepe Sosyal Tesislerinde düzenlenen programda, Kaymakam Niyazi Erten ve Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin gaziler ve aileleriyle bir araya geldi.

Nurtepe Sosyal Tesislerinde düzenlenen programda Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, “Gazilerimize şükranlarımı sunuyor ve onlara sağlıklı bir ömür diliyorum. Hakk’ın rahmetine kavuşan gazilerimizi ve aziz şehitlerimizi minnetle yad ediyorum” diye konuştu.