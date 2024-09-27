Türkiye’nin önde gelen seyahat markalarından Kâmil Koç, sürdürülebilirlikten doğaya katkıya kadar pek çok alanda öne çıkan markaların ödüllendirildiği, ‘Outdoor Awards 2024’te ödüle layık görüldü. Şirket, ulaşım sektöründe yaptığı çalışmalarla hem halk oylaması hem de jüri değerlendirme süreçlerinin sonucunda “Outdoor’a Değer Katan Karayolu Ulaşımı Markası” seçildi.

Türkiye’nin çevre dostu markaları ‘Outdoor Awards 2024’te ödüllendirildi. Outdoor Türkiye Platformu tarafından 3’üncüsü düzenlenen organizasyonda bu yıl 42 kategoride öne çıkan markalar yarıştı. “Outdoor Awards kapsamında ilk etapta, birçok parametrede doğaya fayda sağlamaya emek harcayan markaları platformun 30 binden fazla üyesi tarafından değerlendirildi. İlk aşamayı geçen başarılı markalar daha sonra Out The Door yaşamı benimsemiş kanaat önderlerinden oluşan Şöhret Pakiş başkanlığındaki jüri tarafından ikinci değerlendirmeye alındı.

Türkiye’nin ilk seyahat markalarından ve 98 yıldır da yol arkadaşları için en iyi hizmeti sunma hedefiyle çalışan Kâmil Koç, ulaşım alanındaki başarılı çalışmalarıyla ödüle layık görüldü. Şirket hem halk oylaması hem de jüri değerlendirme süreçlerinin sonucunda ‘Outdoor’a Değer Katan Karayolu Ulaşımı Markası’ seçildi. Türkiye’nin çevre dostu markaları, ödüllerini Outdoor Fest’in başladığı 21 Eylül günü Nefes Orman/Çekmeköy’de düzenlenen özel bir etkinlikle ödüllerini aldı.

“Çevre dostları tarafından ödüle layık görülmekten çok mutluyuz”

Kâmil Koç Otobüsleri İcra Kurulu Üyesi, Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Direktörü Jan Sarıgül Işık, çevre dostlarınca ödüllendirilmekten çok mutlu olduklarını belirterek şunları söyledi:

“Sürdürülebilirlik, doğa, çevre gibi konular gerek bireysel gerekse de marka olarak özel hassasiyet gösterdiği konular. Özellikle pandemi sonrası bu konular artık yol arkadaşlarımız için de önemli bir tercih sebebi olarak öne çıkmaya başladı. Şirket olarak biz de bu talepler doğrultusunda yatırımlar yapmaya, buna yönelik çalışmalar yürütmeye başladık. Özellikle son teknolojiye sahip çevreci araçlarımızla hizmet verdiğimiz güzergahlarda yol arkadaşlarımızın doğanın en güzel ve en yalın haline tanıklık etmelerini sağlıyoruz. Bununla birlikte doğa dostu bir şirket olarak kendi bünyemizde de kağıt kullanımından geri dönüşüm ürünlerine kadar hayata geçirdiğimiz çalışmalarla hem çalışanlarımız hem de yol arkadaşlarımız için farkındalık oluşturmaya gayret ediyoruz. Amacımız, doğa dostu adımlarla geleceğe katkı yapmak ve çocuklarımıza daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir dünya bırakmak.

Türkiye’nin ilk seyahat markası olarak tüm alanlarda olduğu gibi bu alanda da ilk olmanın getirdiği sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz. Bugün de böylesine güzel bir organizasyonda çevre dostları tarafından ‘Outdoor’a Değer Katan Karayolu Ulaşımı Markası’ olarak seçilmekten çok mutluyuz. Ülkemizin en çok tercih edilen firması olarak bundan sonra da yine topluma ve insana dokunan çevre dostu çalışmalarımızla doğada iz bırakmaya devam edeceğiz.”