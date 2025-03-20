ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarımızın Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni"ne katıldı.

Törende konuşan Bakan Göktaş, 687 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamu kurum ve kuruluşlarına atamalarını gerçekleştireceklerini belirterek, atamaların aralarında mimar, mühendis, psikolog ve öğretmenin de olduğu çeşitli meslek dallarında yapılacağını söyledi. Bakan Göktaş, bugün gerçekleştirilen atamalarla birlikte 51 bin 317 şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının kamuda istihdamını sağladıklarını söyledi.

2025 Aile Yılı'nda da sunacakları hizmetlerle şehit yakını, gazi ve gazi ailelerinin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Göktaş, birlik ve beraberliği daha da güçlendirecek çalışmalara imza atacaklarını bildirdi.

Bakan Göktaş, konuşması sonrasında beraberindekilerle birlikte butonlara basarak atamaları başlattı.

Bakan Göktaş, ataması gerçekleşenleri tebrik etti.