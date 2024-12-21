Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 1963 yılında Kıbrıs’ta yaşanan ve “Kanlı Noel” olarak bilinen vahşi olayları anarak, o dönemde çocuk, yaşlı, kadın demeden Kıbrıs Türkü’nü barbarca katleden Rum teröristleri lanetledi. Bakanlık açıklamasında, bu hain saldırılarda hayatını kaybeden Kıbrıs Türkü şehitler için rahmet dilekleri iletildi ve onların aziz hatıraları bir kez daha saygıyla anıldı. MSB, şehitlerin fedakarlıkları ve kahramanlıklarının unutulmayacağını vurguladı.

Kaynak: HABER MERKEZİ