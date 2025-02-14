Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İstanbul’da 2024 yılında kurulan ve henüz yeni bir vakıf olmasına rağmen yaptıkları etkinliklerle dikkat çeken Dünya Kanser Vakfı (DÜKAV), etkinlikleriyle dikkat çekiyor. Mütevelli Heyeti Başkanlığını Keşanlı Azize Kiracı Öztürk ve Başkan Yardımcılığını yine Keşanlı Engin Doğru’nun yürüttüğü vakıf, kanser hastalığına moral olmak adına boğaz turu düzenlediler.

Kanserin günümüzde en büyük sağlık tehditlerinden birisi olmaya devam ettiğini belirten DÜKAV Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Engin Doğru; “Son yıllarda kanser vakalarında artış gözlemleniyor.

Yaşam süresinin uzaması, çevresel faktörler, sağlıksız beslenme ve stres gibi unsurlar bu hastalığın yaygınlaşmasına sebep oluyor. Özellikle sigara ve alkol kullanımı, hareketsiz yaşam tarzı ve işlenmiş gıdalar kanser riskini artırıyor.

Ancak uzmanlar, sağlıklı bir yaşam tarzıyla kanser riskinin azaltılabileceğini belirtiyor. Düzenli fiziksel aktivite, dengeli beslenme, zararlı alışkanlıklardan uzak durma ve düzenli sağlık kontrolleri hastalıktan korunmada büyük önem taşıyor” dedi.