Açıklamaya göre, her iki teklifin kabul edilmesiyle birlikte, Türkiye'nin bütçe ve mali hesaplarının düzenlenmesi için önemli bir adım atıldı. 2025 yılına yönelik harcama ve gelir planlamalarının netleştiği bütçe kanunu, ülkenin ekonomik stratejileri açısından büyük bir önem taşıyor. Aynı zamanda 2023 yılına ait mali hesapların kesinleşmesi, kamu maliyesinin şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışı çerçevesinde onaylanmış oldu.

Kanunlaştığı belirtilen bu düzenlemeler, Türkiye'nin mali politikalarını daha sağlıklı bir şekilde yönlendirmesine olanak tanıyacak.