Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, 743. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri’nde 21 kişiye sahra çadırlarında olmak üzere 38 kişiye sağlık hizmeti verildiğini söyledi.

Bilecik 6-7-8 Eylül tarihlerinde düzenlenen 743. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri ile Türkiye’nin dört bir yanından gelen on binlerce vatandaş ağırlandı. Etkinlik boyunca sağlık tedbiri için İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler, 7/24 sahada aralıksız görev yaptı. İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, şenlikler boyunca özveriyle görev yapan tüm sağlık personeline teşekkür ederek, "Böylesine büyük ve anlamlı bir etkinlikte halkımızın sağlığı için gece gündüz demeden görev yapan tüm sağlık ekiplerimize teşekkür ediyorum. UMKE ve 112 Acil Sağlık personelimiz, her türlü sağlık durumuna anında müdahale ederek büyük bir özveri ve titizlikle çalıştı. Şenlikler boyunca vatandaşlarımızın yanında olarak sağlık hizmetini eksiksiz bir şekilde sundular. Bu tür etkinliklerde sağlığın güvencesi olma sorumluluğunu başarıyla yerine getiren tüm personelimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"17 kişi ambulanslarla hastanelere yönlendirildi"

Damkacı açıklamasının devamında, "Etkinlik süresince 15. Bölge (Bilecik, Kütahya ve Eskişehir) UMKE Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri personeli, şenlik alanında kurulan sahra çadırlarında 21 kişiye tıbbi müdahalede bulundu. Müdahale edilen vakalar arasında hafif yaralanmalar, baş dönmesi ve tansiyon düşüklüğü gibi çeşitli rahatsızlıklar yer aldı. Sahada yapılan müdahalelerle vatandaşların sağlık durumu kontrol altına alındı. Ayrıca, 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri tarafından tıbbi değerlendirme sonucunda 17 kişi ambulanslarla hastanelere yönlendirildi" dedi.