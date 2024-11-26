Hakkari’de okullar 1 gün tatil

Hakkari’de kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Hakkari Valiliğinden yaptığı açıklamada, "İlimiz genelinde gece saatlerinde devam edecek yoğun kar yağışı ve akabinde hava sıcaklığın eksi derecelere düşmesi sebebiyle meydana gelebilecek don ve buzlanma riskleri nedeniyle 27 Kasım 2024 Çarşamba günü ilimiz genelinde yüksek eğitim kurumları, özel kreş ve özel anaokulları, halk eğitimi merkezi kursları rehberlik ve araştırma merkezleri hariç, tüm resmi anaokulları, resmi özel ilk ortaokul ve lise dereceli eğitim kursları ile özel eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller de söz konusu tarihte idari izinli sayılacaklardır" denildi.

Bayburt'ta eğitime bir gün daha ara verildi

Bayburt'ta olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde okullar 1 gün daha tatil edildi.

Bayburt'ta buzlanma riski nedeniyle, 27 Kasım 2024 Çarşamba günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışının durmasıyla hava sıcaklığının ciddi şekilde düşeceği ve buzlanmanın günlük hayatı olumsuz etkileyeceği öngörülüyor. Alınan tedbirler kapsamında il genelindeki resmi ve özel eğitim kurumları, kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri ve özel eğitim kurslarında eğitim yapılamayacak. Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan ve kreş veya anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel ile malûl, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacak.

Kayseri’de kar nedeni ile eğitime 1 gün daha ara verildi

Kayseri’de olumsuz hava şartları nedeniyle okullar yarın da tatil edildi.

Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde halen devam etmekte olan kar yağışının etkisini azaltacağı ancak kar yağışının durması ile birlikte hava sıcaklığının hissedilir derecede azalacağı, bunun da buzlanmaya sebebiyet vereceği değerlendirilmektedir. Buzlanmanın meydana getireceği muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla; taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki, resmi - özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 27 Kasım 2024 Çarşamba günü bir 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır. Valiliğimizin resmi sitesi, sosyal medya hesapları ve Valimiz Sayın Gökmen Çiçek'in sosyal medya hesapları dışında yayınlanan bilgilere itibar edilmemesini önemle rica ederiz” ifadelerine yer verildi.

Sivas’ta eğitime bir gün daha ara verildi

Sivas’ta olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde okullar 1 gün daha tatil edildi.

Sivas’ta buzlanma riski nedeniyle, 27 Kasım 2024 Çarşamba günü eğitime bir gün süreyle ara verildi. Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışının durmasıyla hava sıcaklığının ciddi şekilde düşeceği ve buzlanmanın günlük hayatı olumsuz etkileyeceği öngörülüyor. Alınan tedbirler kapsamında il genelindeki resmî ve özel eğitim kurumları, kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri ve özel eğitim kurslarında eğitim yapılamayacak. Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan ve kreş veya anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel ile malûl, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacak.