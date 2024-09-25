Karacabey Belediyesi, ilçenin yaşam kalitesini arttırmak için başlattığı temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

İlçenin bazı bölgelerinde kalıtsal hale gelmiş lekelerin çıkarılması için geliştirilen yeni ekipmanlarla yapılan çalışmalar olumlu sonuç vermeye başladı. İlçedeki yol ve kaldırımlarda ilk kez denenen teknik ile kuş pisliği gibi kalıtsal hale gelen kirler kaldırım ve yollardan temizlenebiliyor. İlk olarak Cumhuriyet Okulu ile Hükümet Binası çevresinde yapılan çalışmanın ilçe genelinde uygulanması planlanıyor.

Karacabey Belediyesi, ilçenin yaşam kalitesini arttırmak için başlattığı temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şehrin bazı bölgelerinde kalıtsal hale gelen lekelerin çıkarılması için, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün geliştirdiği ekipmanlarla, cadde ve sokaklardaki kalıcı kirleri temizleme çalışmalarına başlandı. Kaldırım ve yollardaki uzun zamandır biriken kirleri bu yeni ekipmanlarla temizleyen ekipler, Cumhuriyet İlkokulu ile hükümet binası çevresinde yaptıkları uygulamadan olumlu sonuç aldı. Tekniğin ilçe genelindeki diğer gerekli bölgelerde kullanılarak hem çevre hem görüntü kirliliğinin önlenmesi planlanıyor.

“Camilerde temizlikler sürüyor”

İlçe merkezi ve kırsalda bulunan camilerin genelini kapsayan temizlik çalışmasının Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte koordineli olarak sürdürüldüğünü duyuran Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, çalışmaların merkez ve kırsaldaki tüm camileri kapsadığını ve cami temizlik işlemlerinin yüzde 90 oranında tamamlandığını duyurdu.

Başkan Karabatı yaptığı açıklamada, “Belediyemiz ilçe genelindeki rutin temizlik faaliyetlerinin yanı sıra farklı ihtiyaçların da yerine getirilmesi noktasında çaba sarf ediyor. Bazı bölgelerde kuş ve benzeri etkenlerle oluşan ve çıkarılması güç olan kirler vardı. Bu noktalarda ilgili müdürlükteki arkadaşlarımız yeni ekipmanlar geliştirerek bu alanlarda uygulama yapıyorlar. Ortaya çıkan sonuç esnaf ve vatandaşlarımızın memnuniyetini kazanmış durumda. Ekiplerimiz, Karacabey’in her sokağında bu temizlik çalışmalarını sürdürerek, ilçemizi daha sağlıklı ve yaşanabilir bir yer haline getirmeyi amaçlıyor” dedi.

Karabatı cami temizlikleri ile ilgili olarak da yılda iki kez kapsamlı bir temizlik yapmayı planlamaya aldıklarını belirterek, “Bursa Büyükşehir Belediye ekiplerimizle birlikte koordineli olarak merkez ve kırsal camilerimizi temizliyor. Bu çalışma kapsamında camilerimizin halıları hem yıkanıyor hem de dezenfekte ediliyor; cami içi ve çevresinde kapsamlı temizlik çalışmaları yine bu çalışma kapsamında gerçekleştiriliyor. Cami bahçesi ve çevresinde belediyemizin zaten yıl boyu belirli periyotlarla gerçekleştirdiği çalışmalarımız var” şeklinde konuştu.