Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, okullarda yaşanan hijyen sorunlarına dikkat çekerek, tasarruf tedbirleri kapsamında birçok okulda temizlik personeli bulunmadığını ve temizlik işlerinin öğretmenler ile velilere kaldığını vurguladı. Şahin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Milli Eğitim Bakanlığı'nı eleştirerek şunları söyledi:

"9 Eylül 2024 tarihinde yeni eğitim ve öğretim yılı başladı. Ancak daha ilk günlerde veliler, kırtasiye, giyim gibi masraflar nedeniyle ciddi ekonomik yük altında kaldı. Zaten ülkemizin ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiğini hepimiz görüyoruz. Buna rağmen Milli Eğitim Bakanlığı okullarda hizmetli olarak çalışacak personel alımlarında da sıkıntı yaşıyor. Daha önce tam zamanlı çalışan bu personeller, şimdi tasarruf tedbirleri nedeniyle haftada sadece 3 gün çalışacak ve günlük 566 TL yevmiye ile ayda 12 gün çalıştırılacak."

Şahin, temizlik personellerine verilen bu ücretin yetersiz olduğunu belirterek, bu uygulamanın okullarda ciddi hijyen sorunlarına yol açacağına dikkat çekti. Ayrıca, çalışanların sosyal güvencelerinin belirsizliğine de değinerek, "Sigortalarının yatıp yatmayacağı bile bir muamma. Peki, bu kısıtlı çalışma düzeniyle okulların temizliği nasıl yapılacak?" diye sordu.

Son olarak, hükümetin geçmişteki harcamalarını eleştiren Şahin, "İtibardan tasarruf olmaz diyerek ülkenin kaynaklarını savuranlar, bugün okullarda hijyenin nasıl sağlanacağını öğrencilere nasıl açıklayacak merak ediyorum. Milli Eğitim Bakanlığı, işlevini yitirmiş durumda ve AKP'nin 22 yıllık iktidarında Türkiye uçuruma sürükleniyor" ifadelerini kullandı.