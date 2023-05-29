Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 5 yıl daha Cumhurbaşkanı olarak belirleyen seçim sonuçlarının ardından, ülke genelinde olduğu gibi Karacabey’de de coşku üst seviyedeydi. Cumhuriyet Meydanında bir araya gelen Karacabeyliler, sonuçlar açıklandıktan sonra ilçe genelinde konvoy ve sevgi gösterilerinde bulundu.BURSA (İGFA) - 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçlarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi, ülke genelinde olduğu gibi Karacabey’de de coşkuyla kutlandı.

Seçim sonuçlarının ardından Karacabeyliler, Cumhuriyet Meydanında bir araya gelerek seçimi kutladı.

Gerçekleşen büyük buluşmada; Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ve eşi Gülden Özkan, AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan, MHP İlçe Başkanı Ahat Şanlı, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Adem Tosun, Ülkü Ocakları Başkanı Erdem Sarıçam, önceki dönem AK Parti İlçe Başkanı Murat Erol ile vatandaşları selamladılar.

Karacabey kazandı, Bursa kazandı, Türkiye kazandı

Cumhuriyet Meydanında toplanan vatandaşlara belediye binası balkonundan seslenen Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan konuşmasında, “Hak şerleri hayreyler. Zannetme ki gayreyler. Ârif ânı seyreyler. Mevlâ görelim n'eyler. N'eylerse güzel eyler. Aramızda kalmasın Karacabey duysun Bursa duysun, Türkiye duysun, bütün dünya duysun. Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Karacabey'de Cumhur İttifakı'nı birinci yaptık. Yine buradan haykırıyoruz. Onların toplamı kadar oy alarak Karacabey'de birinci olduk. ‘Yerel seçimleri alacağız Karacabey'de, Karacabey Belediyesi'ne partimizin bayrağını asacağız’ dediler. Biz de dedik ki “Karacabey Belediyesi bütün Karacabeylilerin belediyesidir, oraya parti bayrağı asılmaz. Oraya asılırsa asıl ancak şanlı, şerefli Türk bayrağı asılır. Ve bu akşam şanlı, şerefli Türk bayrağımızı buraya astık. Karacabey'de, Türkiye'de, Bursa'da Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Sadece Cumhur İttifakı kazanmadı. Karacabey kazandı, Bursa kazandı, Türkiye kazandı, mazlum milletler kazandı. Mehmed'im, sevinin, başlar yüksekte. Ölsek de sevinin, eve dönsek de. Sanma bu tekerlek kalır tümsekte. Yarın, elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir. Allah'a emanet olun. Hepinizi sevgiyle saygıyla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum” dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan, MHP İlçe Başkanı Ahat Şanlı ve Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Adem Tosun da seçimlerin hayırlı olmasını temenni ederek, tüm katılımcılara teşekkür etti.

Öte yandan Karacabey’de vatandaşlar, sonuçlar açıklandıktan sonra ilçe genelinde konvoy ve sevgi gösterilerinde bulundu.