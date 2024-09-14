Abdül Ergün’ün başkanlığı bırakmasının ardından Karadeniz Güven’de yeni başkan Sercan Kont olurken, yeni yönetim belli oldu.
Süper Amatörün köklü kulüplerinden olan Karadeniz Güvenspor’da bayrak dağişimi gerçekleşti. Abdül Ergün’ün başkanlığı bırakmasının ardından yeni başkan Sercan Kont seçilirken, eski başkan Abdül Ergün, yeni yönetimde yer aldı.
GÜZEL İŞLERE İMZA ATACAĞIZ
Karadeniz Güvenspor başkanı Sercan Kont yaptığı açıklamada “Bu dönem yeni bir yapılanmaya giriyoruz. Bu bir bayrak yarışı, Abdül başkanımızdan aldığımız bayrağı daha iyi yerlere getirmek istiyoruz. Spor alanında artık büyük yatırımlar yerine öz sermayemiz olan çocuklarımıza yatırım yapacağız. Amacımı İnegöl’ün çocuklarını spor ile buluşturmak. Bunun için bilgi ve birikime sahibiz. İnegöl’ün yetenekli çocuklarını bulup, eğitip şehrimizin profesyonel kulüplerine armağan etmek istiyoruz. Amatör ruhla şehrimizin çocuklarına dokunmak istiyoruz. Bugün camiamızın önemli isimleri ile de bir araya geldik. Onların fikirleri ve düşünceleri bizim için çok kıymetli. Bu birlik havasında güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum. Toplantımıza iştirak eden camiamızın kıymetli isimlerine çok teşekkür ediyorum.” dedi.
BU BİR BAYRAK YARIŞI
Görevi devreden Abdül Ergün ise “Sercan başkanımın dediği gibi bu bir bayrak yarışı, bayrağı Sercan kardeşimize devrettik. Sercan başkanımızın başkanlığında güzel işler yapacağımıza inanıyorum” dedi.
Sercan Kont başkanlığında yeni yönetimimiz şu isimlerden oluştu;
Abdül Ergün
Adem Demir
Orhan Yücedağ
Hakan Zeren
Hasan Alemdar
Hüseyin Ersöyleyen
İsmail Söylemez
Kemal Öztürkoğlu
Mehmet Demir
Özkan Musaoğlu
Turgay Yılmaz
Volkan Derman
Savaş Genç
Yusuf Cerrah
Caner Yılmaz
Şeref Alemdar
Ali Ergün
Enbiya Alemdar
Ertuğrul Şahin
Gökhan Gümüş
Mehmet Albayrak
Mustafa Keskin
Selim Pamuk
Şafak Şişman
Mustafa Ergün
Hüseyin Alemdar