Abdül Ergün’ün başkanlığı bırakmasının ardından Karadeniz Güven’de yeni başkan Sercan Kont olurken, yeni yönetim belli oldu.

Süper Amatörün köklü kulüplerinden olan Karadeniz Güvenspor’da bayrak dağişimi gerçekleşti. Abdül Ergün’ün başkanlığı bırakmasının ardından yeni başkan Sercan Kont seçilirken, eski başkan Abdül Ergün, yeni yönetimde yer aldı.

GÜZEL İŞLERE İMZA ATACAĞIZ

Karadeniz Güvenspor başkanı Sercan Kont yaptığı açıklamada “Bu dönem yeni bir yapılanmaya giriyoruz. Bu bir bayrak yarışı, Abdül başkanımızdan aldığımız bayrağı daha iyi yerlere getirmek istiyoruz. Spor alanında artık büyük yatırımlar yerine öz sermayemiz olan çocuklarımıza yatırım yapacağız. Amacımı İnegöl’ün çocuklarını spor ile buluşturmak. Bunun için bilgi ve birikime sahibiz. İnegöl’ün yetenekli çocuklarını bulup, eğitip şehrimizin profesyonel kulüplerine armağan etmek istiyoruz. Amatör ruhla şehrimizin çocuklarına dokunmak istiyoruz. Bugün camiamızın önemli isimleri ile de bir araya geldik. Onların fikirleri ve düşünceleri bizim için çok kıymetli. Bu birlik havasında güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum. Toplantımıza iştirak eden camiamızın kıymetli isimlerine çok teşekkür ediyorum.” dedi.

BU BİR BAYRAK YARIŞI

Görevi devreden Abdül Ergün ise “Sercan başkanımın dediği gibi bu bir bayrak yarışı, bayrağı Sercan kardeşimize devrettik. Sercan başkanımızın başkanlığında güzel işler yapacağımıza inanıyorum” dedi.

Sercan Kont başkanlığında yeni yönetimimiz şu isimlerden oluştu;

Abdül Ergün

Adem Demir

Orhan Yücedağ

Hakan Zeren

Hasan Alemdar

Hüseyin Ersöyleyen

İsmail Söylemez

Kemal Öztürkoğlu

Mehmet Demir

Özkan Musaoğlu

Turgay Yılmaz

Volkan Derman

Savaş Genç

Yusuf Cerrah

Caner Yılmaz

Şeref Alemdar

Ali Ergün

Enbiya Alemdar

Ertuğrul Şahin

Gökhan Gümüş

Mehmet Albayrak

Mustafa Keskin

Selim Pamuk

Şafak Şişman

Mustafa Ergün

Hüseyin Alemdar