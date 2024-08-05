Balıkesir’in Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş Karayolları Bölge Müdürlüğü yetkilileriyle ilçede bulunan karayolu kavşaklarında incelemelerde bulundu

Kaymakam İlyas Memiş Karayolları İzmir Bölge Müdürü Murat Gönenli ile ilçede sıkıntı yaşanan kavşaklar ile üst ve alt geçit talep edilen bölgelerde incelemelerde bulundu. İlçeden geçen Çanakkale İzmir karayolu hattında sıkıntı yaşanan Otogar Kavşağı, Postacı Kavşağı, Pelitköy Kavşakları İle Hastane Önü Üst Geçit Talebi Ve Polis Merkezi İle Geriş Mahallesi arasındaki yolda alt geçit talep edilen bölgede yerinde inceleme yaparak yetkilerle birlikte çözüm alternatifleri değerlendirildi.

İncelemelere Karayolları İzmir Bölge Müdürü Murat Gönenli, İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş, AK Parti İlçe Başkanı Hayri Zeybek, Edremit Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği yetkilileri ve karayolları bölge müdürlüğü yetkilileri katıldı.