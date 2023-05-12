Akhisar mahallesi Karalar yolu caddesi üzerinde meydana gelen kazada sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs takla atarak sürüklendi; 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza saat 17.30 sıralarında Akhisar mahallesi Karalar yolu caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki sürücü Mehmet Baykan(34) yönetimindeki 47 ACE 673 plakalı minibüs, yokuş yukarı sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç devrilip sürürüklendi. Kaza sonucu sürücü ve araçtaki oğlu Mikail B.(12) ve sürücünün kardeşi İbrahim Baykan(25) yaralandı. Kaza yerine 112 ve İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 3 kişi ekiplerce kurtarıldı. Yaralılar Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine sevk edildiler. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.