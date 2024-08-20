Balıkesir Karesi Ortaokulu önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza atarak, farklı kuşaklar arasındaki bağları güçlendirmeyi hedefledi. "Beyin Egzersizleriyle Kuşaklararası Bağ Kuruyoruz" adlı proje Milli Eğitim Bakanlığı’nın Maarifin Yüz Akı Dergisi’nin 2. sayısında yayınlanarak büyük bir başarı elde etti.

Proje yaşlı bireylerle genç nesilleri bir araya getirerek her iki grubun da zihinsel kapasitesini artırmayı ve sosyal etkileşimi güçlendirmeyi amaçlıyor. Proje kapsamında yaşlılarla öğrenciler birlikte beyin egzersizleri yaparak hem eğlenceli hem de eğitici vakit geçiriyorlar.

Okul Müdürü Ahmet Ercan, projenin başarısından büyük gurur duyduklarını belirtti. "Bu proje sayesinde öğrencilerimiz büyüklerimizle zaman geçirerek onların tecrübelerinden faydalandılar ve aynı zamanda beyin egzersizleriyle zihinsel gelişimlerine katkıda bulundular. Her iki kuşak için de faydalı bir deneyim oldu. Proje yürütücümüz Gonca Çilli’ye, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Balıkesir Yaşlı Bakım ve Huzurevi Müdürlüğüne, Ercan Kıvrak İlkokulu Müdürlüğüne, okul velilerimize ve akademik danışmanımız Dr. Funda Demirel’e teşekkür ediyorum" dedi. Balıkesir Karesi Ortaokulu proje ekibi yeni eğitim öğretim yılında da proje etkinliklerini sürdürecek.