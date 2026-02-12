Şampiyonada Balıkesir'i temsilen 5 sporcuyla katılan Karesi Taekwando Spor Kulübü, kategorilerinde başarılı müsabakalar oynadı. Balıkesir'i para taekwando ve para poomse kategorisinde temsil eden sporculardan Berkay Çotaoğlu P21 kategorisi ferdi olarak Türkiye şampiyonu ve P21 pair kategorisinde Türkiye 2.'si, Sevde Yavaş K44 kategorisi 47 kiloda Türkiye 3.'sü, Merve Tabanlı P23 ferdi kategoride Türkiye 2.'si, Alpcan Kaya P23 ferdi kategoride Türkiye 3.'sü, P23 pair kategoride Türkiye 2.'si oldu.

Karesi Taekwando Spor kulübü Teknik Direktörü Ali İlgün, çok çalıştıklarını belirterek, 'Çok uğraştık, büyük emek ve fedakarlık sonucu sporcularım kürsüye çıkmayı başardı. Kendilerini tebrik ediyorum. Ayrıca Dünya Şampiyonası'na girmeye hak kazanan Berkay Çotaoğlu'na da ayrıca başarılar diliyorum' dedi.