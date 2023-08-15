Karşıyaka Belediyesi, sporun temelini oluşturan branşlara yoğunlaşarak genç nesillerin sağlıklı gelişimine sunduğu desteğe hız kesmeden devam ediyor. Uzman eğitmenler eşliğinde yapılan kurslarda çocuklar erken yaşta jimnastikle tanıştırılıyor.İZMİR (İGFA) - Sportif Yetenek Ölçüm Merkezi’nde bu spora yeteneği olduğu belirlenen çocuklar cimnastik kurslarına ücretsiz olarak kabul ediliyor, lisans çıkartılarak Karşıyaka Belediye Spor bünyesinde yarışmalara katılma imkanı sunuluyor.

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Vatandaşlarımızın spor kurslarımıza çok yoğun bir ilgisi var. Onların bu ilgisi devam ettikçe biz de daha çok yatırım yapmak için daha çok imkân sunmak için çalışıyoruz. Tüm sporların temeli sayılan branşları özellikle geliştirmeye çalışıyoruz.” diye konuştu.

Karşıyaka Belediyesi, tüm spor branşlarının temelini oluşturan jimnastiğe verdiği destekle sporla iç içe yaşayan nesiller yetişmesine katkı sunuyor. Karşıyaka Belediye Spor bünyesinde açılan kurslarla çocuklar erken yaşlarda cimnastikle tanıştırılıyor ve uzman eğitmenler eşliğinde gelişimleri destekleniyor. Sportif Yetenek Ölçüm Merkezi’nde uygulanan testlerin sonuçlarına göre bu alana yeteneği tespit edilen çocuklar cimnastik kursundan ücretsiz olarak kayıt yaptırabiliyor. Cimnastik kursundan her ay ortalama 200 çocuk faydalanırken, kursun ilerleyen dönemlerinde lisans çıkarılan sporculara Karşıyaka Belediye Spor bünyesinde yarışmacı olarak jimnastik takımına dahil ediliyor. 20 kişilik performans grubu ile yarışmalara hazırlık yapılıyor.

Spor Kenti Karşıyaka

Karşıyaka’da sporu hayatının bir parçası haline getiren genç nesiller yetiştirmek için çalıştıklarını belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Vatandaşlarımızın spor kurslarımıza çok yoğun bir ilgisi var. Onların bu ilgisi devam ettikçe biz de daha çok yatırım yapmak için daha çok imkân sunmak için çalışıyoruz. Tüm sporların temeli sayılan branşları özellikle geliştirmeye çalışıyoruz. Mesela atletizm bu sene Semra Aksu Atletizm Pisti ile yoğun bir şekilde çalışmaya başladığımız bir branş oldu. Yüzme ve jimnastik de aynı şekilde. Gördüğümüz ilgiden çok memnunuz. Karşıyaka zaten bir spor kenti, sporcu kenti, sporda çok başarılı insanlar yetiştirmiş bir kent. Biz de bu başarıyı daha da ileriye götürmek için belediye olarak üzerimize düşeni yapıyoruz” dedi.

Sportif Yetenek Ölçüm Merkezi’nde yapılan testleriyle çocukları doğru branşa yönlendirdiklerini belirten Başkan Tugay, “Merkezimizde yapılan testlerle jimnastiğe yeteneği olduğunu tespit ettiğimiz çocuklarımızı ücretsiz olarak kurslarımıza kaydediyoruz. Bir süre sonra da onları lisanslı yapıp belediye spor bünyesinde halen yarışmacı olarak devam eden jimnastik takımımıza sporcu olarak yetiştiriyoruz ve yarışmalara katılmasını sağlıyoruz. Karşıyaka’nın pek çok branşta olduğu gibi jimnastikte de başarılı sonuçlar almasını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.