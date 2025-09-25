Sarımeşe Mahallesi’nde 16 bin 800 metrekare alan üzerine kurulan proje, bölgedeki yaşam kalitesini artırmayı ve modern şehircilik anlayışına katkı sunmayı hedefliyor. Sözleşmenin imzalanması ve yer tesliminin ardından yüklenici firmanın şantiye mobilizasyonunu tamamlamasıyla başlayan inşaat faaliyetleri, belirlenen iş takvimine uygun şekilde ilerliyor.

Toplam 12 bloktan oluşacak projede ekipler, farklı noktalarda çalışmaları eş zamanlı olarak yürütüyor. Bazı bloklarda temel donatı montajı büyük ölçüde tamamlanırken, diğer bloklarda grobeton dökümü, temel izolasyonu ve demir mastar atma gibi işlemler gerçekleştiriliyor.

Modern mimari çizgilerle tasarlanan projenin 365 gün içerisinde tamamlanması planlanıyor. Proje tamamlandığında sosyal donatı alanları, çocuk oyun parkları, spor salonları, otoparklar ve peyzaj düzenlemeleriyle bölge sakinlerine yeni bir yaşam alanı sunacak.