Her geçen gün filosunu büyüten Kocaeli İtfaiyesi, Kartepe’ye itfaiye müfrezesi yaparak acil durumlarda bölgeye hizmet verecek.

Türkiye’nin eğitim üssü olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, bir yandan teknik ve mesleki eğitimlerini sürdürürken, diğer yandan zamanla ortaya çıkan ekipman ve mekan ihtiyaçlarını da karşılıyor. Şehirdeki olaya müdahale süresi 3 ila 5 dakika arasında, kırsalda ise 14 ila 30 dakika arasında olan Kocaeli İtfaiyesi 11 yeni itfaiye aracını filosuna katmış ve filosundaki araç sayısını böylece 114’e çıkarmıştı. Kocaeli İtfaiyesi, şimdi de Kartepe Çiftlik Mahallesi’nde kuracağı itfaiye müfrezesi ile bölgeye hizmet verecek.

Bu kapsamda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ihale salonunda gerçekleştirilen e-ihaleye 5 firma katılarak teklif verdi. En düşük teklifin 40 milyon 372 bin TL olduğu ihalede en yüksek teklif ise 76 milyon 800 bin TL oldu. İhale komisyonunun yapacağı değerlendirmenin ardından ihaleyi kazanan firma belirlenerek yer teslimi yapılacak. İhalede en düşük teklif 40 milyon 372 bin TL, en yüksek teklif 76 milyon 800 bin TL oldu.